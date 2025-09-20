Народный артист России отметил, что в перформансе певца Дык Фука были этнические корни, интересные костюмы и драматический интерес

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Выступление участника от Вьетнама, певца Дык Фука на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" является показательным и образцовым примером для других стран-участниц. Такое мнение выразил член жюри от России, композитор и продюсер народный артист РФ Игорь Матвиенко.

"Образцово-показательным номером сегодня был Вьетнам. Я думаю, что в следующий раз, если все номера будут такого уровня, был бы удивительный конкурс. У Вьетнама были и этнические корни, были интересные костюмы. Само выступление современно, драматически интересно. Это прям реально было мощно", - сказал он.

Матвиенко также обратил внимание, что оценить участников "Интервидения" было очень сложно. "Я много раз сидел в жюри, но здесь сегодня мне было очень сложно. Очень сильные и интересные участники", - заключил член жюри от России.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" проходит 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран.

