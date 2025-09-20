Дык Фук из Вьетнама стал победителем "Интервидения"

По итогам голосования исполнитель набрал 422 балла

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Певец Дык Фук из Вьетнама стал победителем международного музыкального конкурса "Интервидение", передает корреспондент ТАСС. По итогам голосования профессионального жюри, исполнитель набрал 422 балла.

"Поздравляю, Вьетнам! И мы от всей нашей страны и от всего мира поздравляем вас с победой. Вы покорили нас своим номером, своим талантом. Благодарим!" - сказал со сцены ведущий.

Второе место заняли The Nomad Trio из Киргизии, набрав 373 балла. На третьем месте - Катар. Представитель страны Дана аль-Мир набрала 369 баллов.

Обращаясь к зрителям со сцены, победитель конкурса Дык Фук вспомнил, как победил на аналогичном музыкальном конкурсе во Вьетнаме 10 лет назад, и теперь счастлив стать победителем "Интервидения". Он поблагодарил зрителей и членов жюри за поддержку.

После объявления победителей все участники "Интервидения" спели песню российской певицы Полины Гагариной "A Million Voices".

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны, близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" прошло 20 сентября в Москве, Россию на конкурсе представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран. Страной проведения конкурса в 2026 году была выбрана Саудовская Аравия.

