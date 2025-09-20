Участник конкурса из Вьетнама Дык Фук отметил, что ему нравится, как у Shaman поставлен голос

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Победитель международного музыкального конкурса "Интервидение" певец Дык Фук из Вьетнама заявил, что отказ представителя от России заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) от участия в голосовании жюри повысил его шансы на победу.

"Если бы Shaman все-таки продолжил участие и не отказался бы от оценки жюри, то, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу, <...> потому что мне правда очень нравится, как у Shaman поставлен голос, и сама по себе песня тоже прекрасна", - сказал он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС.

После исполнения своего номера на сцене "Интервидения" Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на конкурсе. "Гостеприимство - это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу уважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление", - сказал артист.