Российский дипломат отметил, что венесуэльцы преданы радостным, ритмичным песням, прославляющим мир

КАРАКАС, 21 сентября./ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" стал настоящим "праздником музыки" и получил высокую оценку у венесуэльцев, сообщил корреспонденту ТАСС посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Он также поздравил представителя Венесуэлы на конкурсе, отметив, что его выступление было ярким.

"Мы поздравляем Омара Аседо, представителя Венесуэлы, с ярким выступлением на международном конкурсе "Интервидение", который прошел в Москве", - сказал российский дипломат. Он подчеркнул, что "Россия - самая многонациональная страна мира - подарила человечеству потрясающий фольклорно-эстрадный конкурс - символ дружбы народов, национальной самобытности, придав колоссальный эмоциональный заряд".

"Великолепный праздник музыки, радости, богатства культур народов нашей удивительной планеты Земля получил высокую оценку у венесуэльцев, которые преданы радостным, ритмичным песням, прославляющим мир", - отметил Мелик-Багдасаров. Он подчеркнул, что на "Интервидении" в Москве родились новые музыкальные тенденции, которые способны украсить настоящее и будущее мировой эстрадной культуры. "Огромное спасибо всем участникам, организаторам и зрителям. За нами будущее!" - подчеркнул посол России.