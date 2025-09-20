Дык Фук также заявил о желании сделать коллаборацию с российскими артистами

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Победитель конкурса "Интервидение" Дык Фук из Вьетнама хотел бы написать песню на русском языке. О желании "доучить русский язык" для этого финалист конкурса рассказал в эфире Первого канала.

"Для господина Дык Фука было бы большой честью не только сделать, скажем так, коллаборацию с русскими артистами, но и наконец-таки доучить русский язык и собственными руками написать песню на русском языке", - привел переводчик исполнителя его речь по итогам конкурса.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" проходит 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран.

ТАСС - информационный партнер конкурса.