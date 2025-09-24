Поэтесса даст два больших концерта в Большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Празднование 80-летия поэтессы Ларисы Рубальской состоится в день ее рождения 24 сентября, а также на следующий день - 25 сентября в Большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с ТАСС сообщила сама поэтесса.

"Мой день рождения 24 сентября. В этот день и на следующий, 25 сентября, у меня будет два больших концерта в БКЗ "Октябрьский". Это самый большой концертный зал Петербурга", - сказала она.

Собеседница агентства добавила, что в прошлом и позапрошлом годах на этой же площадке у нее уже состоялось несколько творческих вечеров. "Поэтому руководство театра объявило: юбилей - у нас! Я этому стечению обстоятельств очень рада", - заключила Рубальская.

О поэтессе

Рубальская родилась 24 сентября 1945 года в Москве. После окончания средней школы работала библиотекарем, корректором, машинисткой в Литературном институте им. А.М. Горького и редакции журнала "Смена". В 1973 году завершила обучение на курсах японского языка, после чего работала переводчиком в туристическом бюро "Спутник", Всесоюзном центральном совете профессиональных союзов, Госконцерте. С 1975 года по 1983 год - секретарь-переводчик в московском представительстве японской телекомпании NTV, затем более 20 лет работала референтом в представительстве японской газеты Asahi в Москве.

Рубальская начала поэтическую деятельность в 1983 году после знакомства с композитором и певцом Владимиром Мигулей. Первая песня на ее стихи - "Воспоминание" (музыка Владимира Мигули, исполнение Валентины Толкуновой). Всего поэтесса написала тексты более чем к 600 песням. Сотрудничала с композиторами Давидом Тухмановым, Вячеславом Добрыниным, Сергеем Березиным, Игорем Крутым, Аркадием Укупником, Виктором Чайкой.

Песни Рубальской исполняют артисты отечественной эстрады: Филипп Киркоров ("Виноват я, виноват", "Ночной бал"), Михаил Муромов ("Странная женщина"), Ирина Аллегрова ("Угонщица", "Транзитный пассажир"), Валерий Леонтьев ("Бродяга-аккордеон", "Мулатка-шоколадка"), Александр Малинин ("Напрасные слова"), Алсу ("Свет в твоем окне") и другие.

Поэтесса опубликовала несколько сборников своих произведений, среди них "Танго утраченных грез" (2002), "Кольцо горячих рук" (2004), "Свет в твоем окне" (2012), "Случайный роман" (2014), "Моя душа настроена на осень" (2018). В 2003 году основала компанию "Агентство праздников Ларисы Рубальской", занимающуюся проведением праздничных и деловых мероприятий. Член Союза писателей Москвы. Многократный лауреат телевизионного конкурса "Песня года".