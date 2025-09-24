Лидер рок-группы "Звери" отметил, что социальные сети вынуждают музыкантов подстраиваться под чужие стандарты

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Современные социальные сети превращают музыкантов в товар, ограничивая их личность и вынуждая подстраиваться под чужие стандарты. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился создатель и лидер рок-группы "Звери" Рома Зверь.

"Сегодня соцсети сильно размывают личность, превращая человека в товар. Молодые исполнители часто подражают тем, кто уже набрал популярность, но при этом ведут фальшивую жизнь", - сказал он.

По словам Зверя, по этой причине люди начинают скрывать настоящее лицо и живут чужими образами. "Соцсети создают ярмарку тщеславия, где каждый старается доказать - "Я тоже есть". В итоге человек становится просто товаром для рекламодателей", - отметил он.

Артист добавил, что сам проводит в соцсетях минимум времени, ограничиваясь только информацией о концертах. "Все остальное - моя личная жизнь, которую я не выкладываю", - сказал он.

Зверь подчеркнул, что сохранение искренности и индивидуальности важно для музыканта, чтобы его творчество оставалось настоящим и значимым для слушателей.

Рома Зверь (настоящее имя - Роман Билык) - вокалист и гитарист. В 2001 году он создал группу "Звери". Всего на счету группы - семь студийных альбомов и 5 мини-альбомов. Среди известных песен группы - "Дожди-пистолеты", "До скорой встречи", "Танцуй", "Для тебя" и другие.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.