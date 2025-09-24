Лидер "Зверей" назвал "Районы-кварталы" визитной карточкой группы

Рома Зверь также отметил, что создание хитов - это не только работа, но и удача

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Композиция "Районы-кварталы" является визитной карточкой российской рок-группы "Звери". Об этом создатель и лидер группы Рома Зверь сообщил в интервью ТАСС.

"Думаю, что визитная карточка - "Районы-кварталы". Ее чаще всего поют и скандируют на концертах. Это песня, которая с годами только укрепила свою популярность, стала своего рода символом наших выступлений", - сказал он.

Артист также отметил, что создание хитов - это не только работа, но и удача, и что искренность исполнения является ключевым фактором, делающим песню настоящим народным хитом, который ассоциируется с группой "Звери".

Группа "Звери" была создана в 2001 году вокалистом и гитаристом Романом Билыком, известным под псевдонимом Рома Зверь. Всего на счету группы - семь студийных альбомов и 5 мини-альбомов. Среди известных песен группы - "Дожди-пистолеты", "До скорой встречи", "Танцуй", "Для тебя" и другие.