По словам Дыка Фука, помощь будет направлена на поддержку детей и образовательные инициативы в России и Вьетнаме

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Часть средств от своей победы в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", вьетнамский певец Дык Фук отправит на благотворительные проекты во Вьетнаме и России. Об этом заявил журналистам артист, которого в четверг провожают домой.

"Как только я победил, первое, о чем подумал, - это благотворительность в двух странах: Вьетнам и Россия. Особенно в России, стране, которая помогла мне и подарила такую славную победу", - сказал он.

По словам победителя "Интервидения", помощь будет направлена на поддержку детей и образовательные инициативы. "Я горжусь тем, что могу сделать что-то для вьетнамского народа, и вместе с тем поддержать российские проекты. Это важно для меня лично", - добавил Фук.

ТАСС - информационный партнер конкурса.