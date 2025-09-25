Певец Дык Фук хочет вновь стать участником "Интервидения" в 2026 году

По словам артиста из Вьетнама, конкурс является важной площадкой для культурного обмена и диалога

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Победитель международного музыкального конкурса "Интервидение", вьетнамский певец Дык Фук хотел бы принять участие в конкурсе в следующем году, так же как в этом году - соревноваться в конкурсе, а не в качестве члена жюри. Об этом он сказал ТАСС.

"Если у меня будет возможность, я хотел бы снова выйти на сцену "Интервидения" как участник. <…> Конкурс в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии. Я бы смог увидеть эту страну, так же как я увидел Россию", - сказал певец, которого в четверг провожают домой, на своих торжественных проводах.

По словам победителя, он считает конкурс важной площадкой для культурного обмена и диалога. "Если однажды "Интервидение" пройдет во Вьетнаме, это будет особенно здорово. Но участие в любой стране для меня - это честь", - добавил Фук.

ТАСС - информационный партнер конкурса.