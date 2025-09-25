По словам певца Дык Фука, он высоко оценил и других участников, но именно композиция российского исполнителя стала для него главным открытием конкурса

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Выступление заслуженного артиста России, певца Ярослава Дронова (Shaman) на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" произвело наиболее сильное впечатление на победителя, вьетнамского певца Дык Фука.

"Я прослушал все песни конкурсантов, и для меня самое интересное и яркое выступление было у Shaman. Его песня - это что-то невероятное. Его выступление - это то, что я слушаю чаще всего", - сказал Фук журналистам.

По словам певца, он высоко оценил и других участников, но именно композиция российского исполнителя стала для него главным открытием конкурса.

Ранее Дык Фук говорил, что отказ Shaman от участия в голосовании жюри повысил его шансы на победу.

