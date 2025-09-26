Режиссер, телеведущий, продюсер Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет. Игорь Бутман, Елена Драпеко и Вячеслав Манучаров рассказали ТАСС о том, за что они его ценили и любили

"Никогда не кичился своим талантом"

© ТАСС

"Очень жаль, что он ушел. Мы все надеялись [на его выздоровление]. Самый лучший, самый идеальный человек, с которым можно работать в кино", — сказал агентству ТАСС народный артист РФ Игорь Бутман, вспоминая, как участвовал в записи музыки к фильму Тиграна Кеосаяна "Ландыш серебристый" (2000). "Самое удивительное, что он в те годы, в отличие от многих, мне за мое исполнение заплатил. Причем, не спрашивая "сколько", заплатил прекрасно. Профессионал, добрый человек, талантливый. И работать с ним очень легко. Мы пришли, он мне сказал, что надо сделать, и я сделал. Мы были оба счастливы от того, что получилось", — продолжил Бутман.

"Самое главное, что мы после этого встречались, дружили. Один из моих любимых фильмов — его комедия "Заяц над бездной". Очень редкий случай, когда я так смеялся <...>. Для советского человека придумать такую идею, что Брежнев женится на английской королеве, — это очень смешно. И в этом фильме все построено вокруг этой идеи. Вы понимаете, так сказать, всю фантастичность, но с другой стороны, все было сделано так, что можно поверить в эту историю".

Также музыкант добавил, что Тигран Кеосаян был одним из пионеров музыкальных видеоклипов. По словам Бутмана, все идеи Кеосаяна были очень яркими, интересными. "Он вносил сарказм, никогда не был человеком хвастливым. Все, что он делал, всегда было высочайшего качества и уровня, но он никогда не кичился своим талантом. Всегда <...> все было с юмором, это было главное его качество. Замечательный человек — жалко, что его с нами больше нет", — сказал Игорь Бутман.

"Все мы молились и ждали, что справится"

© ТАСС

Фильмы Тиграна Кеосаяна знают и любят миллионы зрителей, считает актриса, депутат Государственной думы Елена Драпеко. Самой ей нравится его картина "Президент и его внучка", но больше всего она полюбила режиссера за его шоу "Международная пилорама".

Актриса считает, что он был "человеком с очень большим юмором, энергетикой положительной".

"Мне искренне жаль Маргариту Симоньян, потому что это была такая замечательная семейная пара, дети, семья, дом. У них все было, чтобы жить счастливо, понимаете? И вот такая трагическая, ужасная история, когда все мы молились и ждали, что справится, надеялись и подбадривали Маргариту, но вот не случилось", — говорит актриса.

По ее словам, эта утрата — "не столько культурная, сколько человеческая". "Такие люди очень украшают жизнь. Они делают жизнь оптимистичнее, когда на них смотришь, понимаешь, что хороших людей на свете больше, чем плохих", — уверена Елена Драпеко.

"Абсолютно свой в каждом доме"

© ТАСС

"Для меня это утрата прежде всего друга", — говорит актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, который был знаком с Тиграном Кеосаяном 25 лет. Он выразил соболезнования Маргарите Симоньян, детям и маме режиссера.

Манучаров назвал его "лидером общественного мнения, человеком, который был абсолютно свой в каждом доме". "Тигран, несмотря на то, что был очень занятой и известный человек <…>, всегда жил жизнью страны. Я думаю, что так после его ухода и будет, Тигран останется в памяти как светлый, добрый человек, радующийся за свое государство, любящий своего зрителя, своих поклонников", — считает Вячеслав Манучаров. И конечно, по его словам, Тиграна Кеосаяна будут помнить как "потрясающего мужа, отца и сына".

Бэлла Волкова, Анастасия Давыденко, Габриэла Чалабова, Дарья Шаталова