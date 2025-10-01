Стартовала заявочная кампания 33-го сезона "Золотой маски"

Выдвигать на соискание премии можно только те спектакли, премьера которых состоялась не раньше 1 августа 2025 года и не позднее 31 июля 2026 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Заявочная кампания 33-го сезона национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" объявлена открытой. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза театральных деятелей (СТД) России.

"Открыт прием подачи заявок на соискание Всероссийской театральной премии "Золотая маска" Союза театральных деятелей России. В XXXIII конкурсном цикле премии и фестиваля "Золотая маска" профессионалы театральной сферы будут выбирать лучшие спектакли театрального сезона 2025/2026", - говорится в сообщении.

Как ранее на пресс-конференции в ТАСС сообщил вице-президент "Золотой маски", секретарь СТД РФ Кирилл Крок, выдвигать на соискание премии можно только те спектакли, премьера которых состоялась не раньше 1 августа 2025 года и не позднее 31 июля 2026 года - именно эта дата станет крайней для того, чтобы подать заявку на участие в проекте.

Подать заявку можно на официальном сайте "Золотой маски".

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Программу фестиваля дополняют внеконкурсные проекты.

Победители получают приз - маску в квадратной раме, выполненную по эскизу сценографа народного художника РФ Олега Шейнциса. За основу художник взял маску венецианского карнавала, добавив к ней элемент российской государственной символики - двуглавого орла.

