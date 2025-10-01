В Сухуме открыли восстановленный после пожара Центральный выставочный зал

Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия выразила благодарность российским коллегам, которые представили выставку "Под южным небом"

Редакция сайта ТАСС

© Анжела Кучуберия/ ТАСС

СУХУМ, 1 октября. /ТАСС/. Центральный выставочный зал (ЦВЗ) Союза художников Абхазии (СХА) открылся после реконструкции. Красную ленточку перерезали премьер-министр Абхазии Владимир Делба и председатель Союза художников Виталий Джения, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также

Хронология крупнейших пожаров в музеях мира

"С одной стороны, можно сказать, что мы долго ждали этого дня - год и восемь месяцев. Но с другой стороны это очень короткие сроки для такого сложного объекта. Мы благодарны руководству страны, которое сделало приоритетом восстановить дом художников страны, хочу поблагодарить Российскую Федерацию за финансовую помощь в восстановлении объекта", - сказала на церемонии директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

Арсалия выразила благодарность российским коллегам, которые представили в честь открытия ЦВЗ на первом этаже выставку "Под южным небом". "Впервые в истории изобразительного искусства Абхазии на этой выставке представлены работы первой величины - собрания крупнейших российских музеев, которые представляют в том числе Абхазию в контексте глобального искусства", - сказала она. Арсалия сообщила, что в ЦВЗ есть два хранилища, и уже есть одна картина, подаренная первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко - "Абрскил" Леварсы Бутбы.

Премьер-министр Абхазии назвал открытие ЦВЗ одним из важнейших событий года. Он вспомнил, как после пожара неравнодушные граждане вместе с сотрудниками ЦВЗ спасали картины, как фактически сразу же после пожара из России на помощь прибыли реставраторы. "Сегодня на первом этаже нам провели великолепную экскурсию и показали выставку картин из разных музеев России. На втором этаже прекрасные работы абхазских мастеров. Важно, что все, что сделано, сделано от души как учреждениями культуры, так и строителями. От руководства Абхазии хочу выразить благодарность всем, кто занимался восстановлением этого объекта", - сказал глава правительства и пожелал новых успехов ЦВЗ.

Председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения также назвал открытие ЦВЗ большим культурным событием и также выразил благодарность всем, кто в такие короткие сроки сумел восстановить здание, внесенное в список объектов историко-культурного наследия республики. "Особая благодарность строителям, за работой которых было одно удовольствие наблюдать, настолько они работали от души", - сказал Джения.

О ЦВЗ

До пожара для выставочной деятельности был задействован лишь первый этаж здания постройки 1912 года. На втором этаже хранились картины из фонда Национальной картинной галереи. Теперь на втором этаже - выставочный зал, который может использоваться и как лекторий. Там будет постоянно действующий проектор, стулья, зал будет мобильным, его можно будет использовать для проведения видео арт-выставок, просмотра кинофильмов. 30 сентября ЦВЗ посетили президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.