Юра Борисов спасает царя, Ленин плачет на груди Крупской: о "Хрониках русской революции"

10 октября состоится премьера сериала Андрея Кончаловского о событиях 1905–1924 годов

Юра Борисов в роли Михаила Прохорова

Сериал "Хроники русской революции" Андрей Кончаловский назвал самой объемной работой в своей жизни — "практически эпопеей". В проекте он выступил режиссером и одним из авторов сценария. 16-серийный кинороман создан на документальной основе. В нем фигурируют более 350 персонажей, почти половина из них — реально существовавшие люди: Ленин, Троцкий, Юсупов, Распутин, Столыпин и другие. Кончаловский сосредоточился в первую очередь на человеческих судьбах, пересекающихся в один из переломных моментов истории России. В ролях — Юра Борисов, Евгений Ткачук, Юлия Высоцкая, Ольга Лерман, Никита Ефремов и другие звезды. 10 октября сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Start, а позже — в эфире телеканала "Россия". Рассказываем о проекте подробнее.

О чем сериал

Действие картины охватывает почти 30 лет — с 1905 по 1924 год. "Этот фильм — попытка что-то понять про Россию, про тех, кто двигал революцию, про тех, кого она смела", — приводятся слова Андрея Кончаловского в пресс-релизе. Режиссер отметил, что "Хрониками" проект он назвал неслучайно: в нем показаны не только исторические, но и каждодневные события, которые могут не иметь большого значения сами по себе, но способны стать роковыми, когда выстраиваются в цепь.

Главный герой сериала — молодой офицер Михаил Прохоров, который по долгу службы оказывается в самой гуще событий. Его роль исполнил номинант на премию "Оскар" (2025) Юра Борисов. По сюжету Николай II (Никита Ефремов) лично назначает его начальником особого отдела департамента полиции. Император надеется, что его протеже сможет усмирить революционное подполье и спасти монархию. Прохоров берется за дело, но сразу же встречает сопротивление изнутри: в заговорах, изменах и коррупции замешаны "неприкасаемые".



На протяжении 16 серий герой, ведущий тайное расследование, сталкивается с выдающимися личностями эпохи, среди них — Владимир Ленин, Григорий Распутин, Петр Столыпин, Максим Горький, Иосиф Сталин, Лев Троцкий, балерина Матильда Кшесинская, британский разведчик Сидней Рейли и другие исторические персонажи.

Центральную женскую роль в сериале сыграла Юлия Высоцкая. Ее героиня — светская дама Ариадна Славина, которая решает стать революционеркой. По неосторожности однажды она оказывается на допросе у Прохорова. По замыслу создателей, эта встреча несет необратимые последствия для героев и всего хода мировой истории.

Звездный актерский состав

В сериале более 350 персонажей, при этом 157 из них — реально существовавшие люди. Исполнителей ролей искали по всей стране по принципу типажного, внешнего сходства — кастинг длился около двух с половиной лет. Просматривали не только артистов региональных театров, но и людей с улицы — с "лицами той эпохи". Многие роли в проекте сыграли непрофессиональные актеры.

По словам кастинг-директора Элины Терняевой, в главной роли режиссер изначально видел Юру Борисова. Дольше всего искали актера, который сыграет Владимира Ленина, — в итоге им стал Евгений Ткачук ("Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Король и шут"), показавшийся Кончаловскому наиболее подходящим по темпераменту. Режиссер хотел добиться не только портретного сходства (над которым потрудились и гримеры), но и точного попадания в характер героев. "Мне очень важно, чтобы исторические личности в этой картине вызывали эмоциональный отклик: не император или Ленин, как вождь и трибун, а просто люди со слабостями, с претензиями, с надеждами", — приводит пресс-служба Start слова Андрея Кончаловского.

Евгений Ткачук в роли Владимира Ленина

Одного из главных противников Прохорова — боевика и революционера Лютера — сыграл Александр Мизёв ("Убить Риту", "Чужие деньги"). Режиссер сравнивает его героя с Мефистофелем — дьявольски хитрым, неуязвимым, крайне опасным. Среди центральных персонажей также выделяют Алексея Тихомирова — молодого аристократа, пианиста и возлюбленного Ариадны. В этом образе увидим Никиту Каратаева, для которого это первая крупная роль в кино, судя по фильмографии артиста.

Никита Ефремов сыграл Николая II — по словам актера, ему давно говорили о его внешнем сходстве с последним российским императором. Ольга Лерман перевоплотилась в приму Мариинского театра Матильду Кшесинскую. Севастьян Смышников сыграл Феликса Юсупова, Максим Колесниченко — Григория Распутина. В образе молодого Иосифа Сталина увидим Тимофея Окроева.

Александр Мизёв в роли Лютера

Что говорят участники проекта

По словам Юры Борисова, "Хроники русской революции" — самый длинный проект в его жизни. "Я очень переживал браться за него, потому что не понимал, как можно удержать все это в голове одновременно. Но потом мы встретились с Андреем Сергеевичем, я ему говорю: "Я не знаю, как это возможно сделать!" А он в ответ смеется: "Я и сам не знаю, потому и делаю". И мы отправились в это крутое путешествие вместе", — цитирует пресс-служба Start Борисова.

Евгений Ткачук в пресс-материалах рассказал, что больше всего он репетировал семейные и бытовые эпизоды, в которых раскрывается внутренний мир Ленина. "К обратной стороне, к внутреннему миру Владимира Ильича как раз никто не прикасался. Ну как это — Ленин в кальсонах, Ленин плачет на груди Надежды Константиновны? О чем речь? Какой это вождь? В те годы, когда Ленина играл Щукин, невозможно было позволить показать Ленина в другом свете, только всегда на сильной позиции, ведь он вождь. Сейчас, спустя годы, мы имеем возможность заглянуть чуть глубже", — приводят в релизе слова актера.

Юлия Высоцкая в роли Ариадны Славиной

"Уже от первого варианта сценария у меня было ощущение, что я читаю роман. Вся эта атмосфера каким-то образом через страницы произвела на меня грандиозное впечатление, — цитирует Start Юлию Высоцкую. — Самым потрясающим для меня стало то, что мне были интересны не только любовные треугольники, которые, как правило, чаще всего цепляют зрителя или читателя, а то, под каким углом препарируется революция, как интересно найдена эта точка зрения на то, что произошло. Мне кажется, Кончаловский — гений! Мы все так считаем".

"Почему вы испытываете симпатию к таким противоположным лицам, как царь и Ленин, кто-то из них должен быть обязательно плохим. Но это не так. Любой человек содержит в себе амбивалентность. Кроме серийных убийц или Гитлера в чистом виде. И очень интересно найти эмпатию в таких персонажах, о которых сформировано либо одно, либо другое мнение, — передает пресс-служба слова Андрея Кончаловского. — Кто-то из зрителей будет обязательно разочарован. Но, я думаю, лучшее состояние для зрителя — это смятение, потому что в конце он должен сам подумать, поспорить, решить".

Дарья Шаталова​​​​​