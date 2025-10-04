Критик Бабичев объяснил, почему слушают Кадышеву и Буланову

Современной аудитории нравятся легкие мотивы, которые помогают отвлечься и отдохнуть

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Современная аудитория предпочитает простые и понятные песни с запоминающимся легким мотивом, именно поэтому произведения народной артистки России Надежды Кадышевой и заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой набирают популярность. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился музыкальный критик Евгений Бабичев.

"Сегодня становится популярным то, что максимально ложится на душу, под что можно потанцевать или просто отключить мозг. Народ не хочет чего-то сложного - жизнь и так загружает. Поэтому и востребованы песни Булановой или Кадышевой: легкие мотивы дают отвлечение и возможность отдохнуть", - сказал он.

По его словам, в условиях быстрого ритма жизни и постоянного информационного потока люди ищут возможность отвлечься, и именно легкая песня становится для них способом отдыха и эмоциональной разрядки.

Бабичев также подчеркнул, что интерес к подобным песням поддерживается благодаря распространению музыки в социальных сетях. Короткие видео с фрагментами произведений быстро становятся популярными, превращая уже знакомые композиции в новые хиты. "Музыка работает как эмоциональный якорь: стоит услышать знакомый мотив, и у слушателя сразу возникает желание подпевать или поделиться этим настроением. Легкая строка - и она уже в голове", - заключил критик.

Ранее солист и лидер рок-группы "Звери" Рома Зверь в интервью с ТАСС выразил мнение, что современная молодежь интересуется песнями артистов прошлых поколений, таких как Кадышева и Буланова потому, что ищет вдохновение и связь с классикой.