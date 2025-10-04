Писателя Александра Бушкова похоронили в Красноярске

По словам публициста Николая Юрлова, следует сделать литературную премию имени Бушкова

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Российского писателя, автора бестселлеров "Пиранья", "Бешеная", "Сварог" Александра Бушкова похоронили на кладбище Бадалык, передает корреспондент ТАСС.

Прощание с ним состоялось в зале прощания при кладбище. Проститься с Бушковым пришли десятки красноярцев.

"Бушков - писатель, чье творчество стало частью русской культуры. Его жизнь - это история человека, который многого добился сам. <…> Тиражи его книг превысили 17 миллионов экземпляров. За этими цифрами стоят миллионы благодарных читателей", - сказал на прощании с писателем министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

По словам публициста, главного редактора альманаха "Енисей" Николая Юрлова, следует сделать литературную премию имени Бушкова. "Такая премия будет одновременно стимулировать наших литераторов к творчеству, и в то же время сохранит память об Александре Александровиче", - сказал Юрлов.

Писатель умер в Красноярске 29 сентября от остановки сердца. Ему было 69 лет.

Бушков родился 5 апреля 1956 года в Минусинске. Свою карьеру писателя он начал в редакции "Молодой гвардии". Первую книгу выпустил в 1986 году. Стал известен благодаря циклам романов "Пиранья", "Бешеная", "Сварог". По книге "Охота на пиранью" в 2006 году был снят одноименный боевик.