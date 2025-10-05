Певец Пупо даст концерты в Екатеринбурге и Новосибирске в 2026 году

Также 5 октября Энцо Гинацци поучаствует в программе "Время героев" на Первом канале

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Итальянский певец Энцо Гинацци, также известный как Пупо, посетит Москву и Санкт-Петербург в декабре этого года. Об этом он сообщил ТАСС, добавив, что планирует выступить в Новосибирске и Екатеринбурге в 2026 году.

"Я вернусь в Россию в декабре, и буду участвовать в разных музыкальных мероприятиях в Санкт-Петербурге и Москве. Возможно, они будут немного меньше, чем тот концерт, который будет сегодня. Также мы планируем тур в 2026 году, в котором посетим Новосибирск и Екатеринбург", - рассказал собеседник агентства перед своим выступлением 4 октября.

Также он сообщил, что 5 октября поучаствует в программе "Время героев" на Первом канале, добавив, что в ближайшем будущем по телевиденью покажут запись его концерта в Кремле, где он спел дуэтом с Юрием Лозой, заслуженным артистом РФ Кайем Метовым и народными артистами Львом Лещенко и Александром Буйновым.

Пупо выступает на итальянской сцене 50 лет, его первый концерт в Советском союзе прошел 40 лет назад - в 1985 году. Артист с тех пор неоднократно выступал в России. Он остается одним из наиболее популярных представителей старой итальянской эстрады. Певец известен своими композициями Gelato Al Cioccolato, Burattino telecomandato, Cieli Azzurri, Un amore grande и другими.