Композитор Пупо: есть ценности, которые стоят выше политических вопросов

Итальянский артист и композитор Энцо Гинацци приехал в Москву, чтобы выступить в рамках всемирного тура, посвященного 50-летию творческой деятельности и 70-летнему юбилею. Маэстро, многократно выступавший в Сан-Ремо, посещает Россию на протяжении 40 лет. В интервью ТАСС автор хитов Gelato al Cioccolato, Su Di Noi, Lo Devo Solo a Te рассказал об отмене своих концертов в Европе, любви к Москве и получении российского гражданства

Никита Башмаков

Энцо Гинацци © Евгений Мессман/ ТАСС

— Энцо, первый раз вы были в Москве около 40 лет назад. Изменилась ли столица и нравится ли она вам сейчас?

— Она поменялась очень сильно. Первый раз я приехал в Москву в 1978 году. И прошло почти 50 лет. Москва, Россия — вообще поменялся весь мир. Если хотим сделать список того, что поменялось в мире, мы проведем не один час. Я очень хорошо знаю Москву. Я был тут больше 100 раз. Поэтому я больше не прогуливаюсь. Я всегда очень рад быть здесь, потому что мне очень нравятся россияне и здесь я чувствую себя как дома. Для меня это всегда огромное удовольствие. Сейчас мы с вами в двух шагах от Красной площади, где я 45 лет назад написал песню, которая называется Lidia a Mosca, — она посвящалась девушке, в которую я был влюблен. И поэтому быть опять здесь, спустя столько времени, очень важный знак.

— Учитывая геополитическую обстановку, не боитесь ли вы приезжать к нам и с какими трудностями вы сталкивались из-за приезда в Россию?

— Нет, я не человек, который чего-то боится. Я никогда ничего не боялся. И не потому, что я очень храбрый, а потому что, наверное, я просто свободный человек. Мои концерты отменяли в Литве, Бельгии, Италии и многих других местах, но я никогда никого ни в чем не обвинял. Они сделали свой выбор, и мне кажется, что он ошибочный. Когда мне сказали, что не отменят мои концерты, если я поменяю свои взгляды, я посмотрел на них с улыбкой и очень спокойно их отправил куда подальше. Потому что я не вижу причины для такого поведения.

Я не понимаю, почему это касается музыкальной культуры, спорта, литературы. Есть ценности, которые стоят выше политических вопросов. А я всегда делаю свою работу. Почему они хотят запретить мне делать мою работу? Потому что не согласны с какими-то политическими идеями страны, куда я еду петь? Но это не моя проблема. Но если когда-нибудь итальянское правительство запретит приезжать в Россию, тогда я решу, что делать. А пока я продолжу приезжать в Россию и не буду слушать то, что мне говорят другие. Потому что Россия мне дала только любовь, уважение к моей работе, уважение ко мне лично, и мне никогда не говорили тут, что если я поеду в Литву, то не смогу петь в России. Такое поведение есть только у слабых людей. У сильных нет необходимости так поступать.

— Россия столкнулась с культурой отмены в Европе: нашим артистам часто запрещают выступать. Как вы считаете, много ли теряет от этого Европа? Как вы относитесь к таким ограничениям искусства?

— Как я сказал, это абсолютно ошибочный выбор. Это просто стыдно. Потому что нам необходим культурный обмен. И мы знаем, какую роль в европейской и мировой культуре играет Россия. И, конечно, это же не может быть просто перечеркнуто политическим выбором.

— Помимо выступления 4 октября в Москве, есть ли у вас еще какие-то планы в России?

— После этого концерта я вернусь в Россию в декабре и буду участвовать в разных музыкальных мероприятиях в Санкт-Петербурге и Москве. Возможно, они будут немного меньше, чем этот концерт. Также мы планируем тур в 2026 году, в котором посетим Новосибирск и Екатеринбург.

— Каких русских музыкантов слушают в Италии и каких русских музыкантов слушаете лично вы?

— Русские музыканты, которые делают музыку в стиле поп или рок, в Италии неизвестны. Российская классическая оперная музыка в Италии известна, но современная — нет. Я лично знаю много российских певцов, которые мне очень нравятся, с некоторыми я сделал дуэты. В прошлом году у меня был концерт в Кремле. В ближайшем будущем, наверное, его покажут по телевизору. У меня был дуэт с Каем Метовым, со Львом Лещенко, Юрием Лозой. Все дуэты и не вспомню. Надеюсь, что скоро вы сможете увидеть по телевизору этот великолепный концерт, где они поют в дуэте со мной.

— Планируете ли вы в будущем поработать с русскими артистами?

— Может, это и случится, почему нет? Например, я пел вместе с Лещенко песню "Надежда — мой компас земной". Эта композиция навсегда в моем сердце, и мне очень нравится исполнять вещи, которые оставили большой след, но люблю и легкие песни. Например, вместе с Александром Буйновым мы исполнили "Бродячих артистов". Я большой фанат легкой музыки, поп-музыки, фолк-музыки, традиционной русской музыки.

— А смотрели ли вы русские фильмы? Как они вам?

— Я видел не много русских фильмов, но читал много литературы — Федора Достоевского, Льва Толстого. Одной из самых важных книг для меня стала "Игрок". Герой этой книги очень похож на меня, потому что в свое время я был очень азартным.

— И самый главный вопрос: хотите ли вы получить российское гражданство?

— Я очень рад и счастлив быть итальянцем. И знаю, что многие итальянцы, так же как и я, любят Россию. И абсолютная неправда то, что итальянцы не любят россиян. Это абсолютно точно неправдивое сообщение пропаганды. Но если однажды Италия сделает что-то, что не будет согласовываться с моими принципами, то я подумал бы о получении российского гражданства.