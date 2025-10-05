Росгосцирк ожидает перехода цирков Донецка и Луганска в его ведение в 2025 году

Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что организация сделает все возможное, чтобы цирки в ДНР и ЛНР стали одними из лучших в стране

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Росгосцирк рассчитывает, что процесс перехода цирков Донецка и Луганска в его ведение завершится до конца 2025 года. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель гендиректора организации, директор Санкт-Петербургского цирка Татьяна Бушкова.

"Донецк и Луганск сейчас находятся на стадии вхождения в систему Росгосцирка. Мы уже зарегистрировали филиалы, ждем распоряжения правительства, чтобы нам передали имущество", - сказала Бушкова, уточнив, что это может произойти до Нового года.

Как ранее отмечал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, организация сделает все возможное, чтобы цирки в ДНР и ЛНР стали одними из лучших в стране.

4 октября в цирке на Фонтанке в Санкт-Петербурге стартовали показы нового спектакля "Итальянский цирк: слоны и тигры", созданного всемирно известной цирковой династией Тони. В 2026 году этот спектакль в обновленном виде планируется представить в Курске и Донецке, рассказала Бушкова. "Заканчивается Новый год, и ребята едут в Курск - это февраль. И в марте уже начинают работать в Донецке", - пояснила она.

В программе этого шоу - выступления акробатов, талантливых гимнастов и прославленных дрессировщиков. Особенностью спектакля являются номера с экзотическими животными, среди которых - слоны, кенгуру, страусы, бизон и другие.