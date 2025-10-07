Певец Пупо не исключил получения российского гражданства в будущем

По словам артиста, он пойдет на это, если власти Италии примут противоречащие его принципам решения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Итальянский певец Энцо Гинацци, также известный как Пупо, рассмотрит вариант получения российского гражданства, если решения правительства Италии будут противоречить его принципам. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Я очень рад быть итальянцем, и знаю, что многие итальянцы, также, как и я, любят Россию, но если однажды Италия сделает что-то против того, что является моими принципами, то я бы с удовольствием подумал о гражданстве России", - рассказал он.

Певец добавил, что одним из таких действий со стороны республики может быть запрет итальянцам посещать Россию. "Я буду продолжать приезжать в Россию, и никогда не буду слушать то, что мне говорят другие", - заключил собеседник агентства.

Пупо выступает на итальянской сцене 50 лет, его первый концерт в Советском Союзе прошел 40 лет назад - в 1985 году. Артист с тех пор неоднократно выступал в России. Он остается одним из наиболее популярных представителей старой итальянской эстрады. Певец известен своими композициями Gelato Al Cioccolato, Burattino telecomandato, Cieli Azzurri, Un amore grande.

