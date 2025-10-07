МИД РФ: количество участников "Интервидения" в 2026 году увеличится

Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов добавил, что конкурс способствует возвращению культурному сотрудничеству истинных цветов, "потерянных на Западе"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет многолетним, количество участников в 2026 году будет расширяться. Об этом заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

"Интервидение" получилось, это было круто, это будет продолжено. Мы знаем, что следующий конкурс будет в 2026 году в Саудовской Аравии, уже идут консультации с другими странами, то есть это будет многолетний процесс. Мы уверены, что количество участников будет расширяться", - сказал он на сессии "Протокол или креатив? Большие дебаты дипломатов" в рамках II Международного симпозиума "Создавая будущее" в Национальном центре "Россия".

Алимов добавил, что "Интервидение" способствует возвращению культурному сотрудничеству истинных цветов, "потерянных на Западе".

Ранее ведущий от России, певец Алексей Воробьев сообщил, что конкурс "Интервидение" в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

