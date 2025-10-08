Шведская академия назовет имя лауреата Нобелевской премии по литературе

Среди фаворитов у шведских экспертов французская писательница Мари Ндьяй, чье творчество осмысляет положение женщин в современном мире

СТОКГОЛЬМ, 9 октября. /ТАСС/. Шведская академия 9 октября объявит имя лауреата Нобелевской премии 2025 года в области литературы. Согласно завещанию Альфреда Нобеля (1833-1896), премия в этой области должна присуждаться автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности". Что действительно имелось в виду под "идеалистическим произведением", до сих пор является предметом споров.

В 13:00 по местному времени (14:00 мск) имя нового нобелевского лауреата назовет постоянный секретарь академии - профессор литературы Гётеборгского университета Матс Мальм. После этого председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон расскажет об этом писателе или поэте.

Нобелевская премия в области литературы 2024 года присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган. Ее отметили за "мощную поэтическую прозу, которая борется с историческими травмами и демонстрирует хрупкость человеческой жизни", говорится в мотивировочной части решения. По мнению членов комитета, "она обладает уникальным пониманием связи между телом и душой, живыми и мертвыми, ее поэтический и экспериментальный стиль стал инновационным в современной прозе".

Выдвижение кандидатур

Кандидатуры имеют право предлагать члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций. Каждый год в октябре академия рассылает 600-700 приглашений своим коллегам в разных странах, чтобы они предложили кандидатов. Сделать это нужно до 31 января, чтобы Шведская академия в течение весны смогла сначала определить 20 наиболее достойных писателей, а потом сократить список до 5. За лето члены академии еще раз должны ознакомиться с творчеством номинантов, чтобы обсудить их кандидатуры осенью. Новый лауреат выбирается голосованием на заседании за полтора часа до обнародования итогов.

Имя будущего обладателя самой престижной в мире награды до последнего момента держится в строжайшем секрете. Полный список номинантов этого года рассекретят лишь через 50 лет, а документы можно будет посмотреть в архиве Шведской академии в здании Стокгольмской биржи в Старом городе в 2076 году.

Из открытых в этом году архивов стало известно, что русский и американский писатель, поэт, переводчик Владимир Набоков (1899-1977) вновь, в десятый раз выдвигался на Нобелевскую премию по литературе. А главными конкурентами шведских писателей Эйвинда Юнсона (1900-1976) и Харри Мартинсона (1904-1978) на получение Нобелевской премии в области литературы в 1974 году стали южноафриканская писательница Надин Гордимер (лауреат премии 1991 года) вместе с англичанкой Дорис Лессинг (лауреат премии 2007 года), английский романист Грэм Грин, американские прозаики Сол Беллоу (лауреат премии 1976 года) и Норман Мейлер, английские писатели Энтони Бёрджесс и Уильям Голдинг (лауреат премии 1983 года), а также итальянский поэт Эудженио Монтале (лауреат премии 1975 года).

Среди 102 имен в обнародованном в начале 2025 года перечне было много известных: аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес, итальянский писатель Альберто Моравиа (выдвигался до этого 17 раз), шведская писательница Астрид Линдген, английский драматург Гарольд Пинтер (лауреат премии 2005 года), бельгийский писатель Жорж Сименон, немецкий писатель Гюнтер Грасс (лауреат премии 1999 года). 22 литератора были номинированы впервые. Кандидатура Хорхе Луиса Борхеса обсуждалась с 1962 года.

Споры вокруг лауреатов

Когда речь заходит о премии по литературе (а также о премии мира), выбор Шведской академии обычно вызывает наибольшее число вопросов как у общественности, так и у экспертов. Например, уже первый лауреат в 1901 году - французский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом - был воспринят крайне неоднозначно. Группа деятелей культуры королевства, включавшая писательницу Сельму Лагерлёф и художника Андерса Цорна, во главе с писателем Августом Стриндбергом выступила тогда против решения Шведской академии, которая, по их мнению, должна была премировать Льва Толстого как наиболее значимого представителя мировой литературы.

Когда Шведская академия защищает свой выбор лауреатов, то утверждает, что речь идет не о политике, репрезентативном выборе литератора из какой-то страны или какого-то пола, а только о литературе. Но этот аргумент давно ставится под сомнение.

Претенденты 2025 года

Среди фаворитов 2025 года у шведских экспертов - французская писательница, прозаик, драматург, сценарист Мари Ндьяй, чье творчество обращено к осмыслению положения женщин в современном мире. Лауреатами могут стать австралийский писатель Джеральд Мёрнайн, китайская писательница Цань Сюэ, канадская литератор Энн Карсон, венгерский прозаик и драматург Петер Надаш, американский писатель Томас Пинчон. Уже несколько лет подряд среди возможных победителей называются японский прозаик Харуки Мураками, британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, французский литератор Мишель Уэльбек, родившаяся в Антигуа и Барбуде писательница Джамайка Кинкейд.

Букмекерские интернет-сайты начали принимать ставки на лауреатов Нобелевской премии в области литературы более 20 лет назад. Любители азартных игр называли правильное имя уже много раз. Сегодня в верхних строчках списка значатся Джеральд Мёрнайн и индийский писатель Амитав Гош (6:1), Харуки Мураками, Цань Сюэ и венгерский писатель Ласло Краснохоркаи (7:1), Томас Пинчон и мексиканская писательница Кристина Ривера Гарса (11:1), румынский поэт и прозаик Мирчи Кэртэреску, а также Салман Рушди (17:1), Джамайка Кинкейд и Энн Карсон (21:1).

Вручение премии

С 1901 по 2025 год Нобелевские премии и Премия Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля были присуждены 631 раз 1021 лицам и организациям. Некоторые из них получили Нобелевскую премию несколько раз, поэтому в списке - 985 человек и 28 организаций.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году составит 11 млн крон ($1,17 млн).