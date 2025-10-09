Третий роман нобелевского лауреата Краснахоркаи выйдет в России в 2026 году

Произведение называется "Возвращение барона Венкхейма"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Издательство Corpus в 2026 году выпустит роман Нобелевского лауреата в области литературы за 2025 Ласло Краснахоркаи "Возвращение барона Венкхейма" в переводе Вячеслава Середы и Ольги Серебряной. Об этом сообщили в Telegram-канале "Эксмо-АСТ".

"В 2026 году Corpus издаст роман "Возвращение барона Венкхейма" - в переводе Вячеслава Середы и Ольги Серебряной", - говорится в сообщении.

Книги венгерского писателя в России выпускает редакция Corpus издательства АСТ. Ранее на русском языке уже выходили два его произведения - "Меланхолия сопротивления" и "Сатанинское танго".

Ласло Краснахоркаи - признанный европейский классик, лауреат Международной Букеровской премии. Его роман "Сатанинское танго" был написан в 1985 году. Автор построил его по модели танго: действие следует фигурам танца, который ведет персонажей сначала вперед, а потом снова назад, к началу. Книга была экранизирована Белой Тарром, фильм удостоен награды Берлинского кинофестиваля и бельгийской премии "Золотой век". Кроме того, роман "Сатанинское танго" стал первым опубликованным на русском языке романом автора. Переводом с венгерского занимался Вячеслав Середа в 2018 году.