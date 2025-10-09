Эксперт Якименко: нобелевский лауреат Краснахоркаи вдохновлялся Достоевским

Венгерскому писателю свойственны построения текстов, которые "убедительно ритмичные и по-разному, в зависимости от конкретного текста, музыкальны", отметила Оксана Якименко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Преподаватель департамента филологии Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики, переводчик романов Ласло Краснахоркаи, редактор Венгерского импринта Merleg в издательстве libra Оксана Якименко сообщила ТАСС, что Ласло Краснахоркаи в своем творчестве вдохновлялся Достоевским.

"Достоевский очень активно присутствует в творчестве Краснахоркаи, хотя точно так же активно там присутствуют и восточные авторы, и европейские авторы - не они сами, конечно, а те вопросы, которые они ставили и продолжают ставить. <...> Я бы очень активно сравнивала его [Краснахоркаи] с Достоевским", - сказала ТАСС Якименко.

Якименко добавила, что Краснахоркаи "о близости своей к Достоевскому и о своей любви к Достоевскому неоднократно говорил и говорит", и добавила, что его романы, в частности "Сатанинское танго" (1985) и "Меланхолия сопротивления" (1989), если не вдохновлены Достоевским "напрямую", то осмысление реальности, которое присуще Достоевскому, "в романах Краснахоркаи безусловно прослеживается".

По мнению Якименко, Краснахоркаи вдохновлялся не только Достоевским, но и восточной и европейской философией. "У него есть книга, вдохновленная восточной литературой, восточной мифологией, - недавно вышедшая книга "Гомер навсегда", которая абсолютно напрямую отсылает нас к самым основам европейской культуры и литературы, античности".

Якименко подчеркнула, что Краснахоркаи свойственны построения текстов, которые "убедительно ритмичные и по-разному, в зависимости от конкретного текста, музыкальны", потому что он часто писал, особенно свои ранние литературные произведения, в "перипатетическом стиле". По мнению Якименко, это "очень хорошо" чувствуется в романе "Сатанинское танго" (1985), который по своему ритму и звучанию - музыкальное произведение.

"Кроме того, Краснахоркаи невероятно кинематографичен. Он был соавтором нескольких великих венгерских фильмов. Я имею в виду фильмы Белы Тарра (венгерского режиссера. - ТАСС) "Сатанинское танго", "Гармонии Веркмайстера" и "Туринская лошадь", - добавила в беседе с ТАСС Якименко.