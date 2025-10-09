Эксперт Арзамазов объяснил выбор Краснахоркаи в качестве нобелевского лауреата

Это может свидетельствовать о запросе мира на новые этнокультурные смыслы, считает профессор кафедры русистики, этноориентированной педагогики и цифровой дидактики ИРЯ РУДН

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выбор венгерского писателя Ласло Краснахоркаи в качестве нобелевского лауреата по литературе может свидетельствовать о запросе мира на новые этнокультурные смыслы. Такое мнение высказал ТАСС доктор филологических наук, профессор кафедры русистики, этноориентированной педагогики и цифровой дидактики ИРЯ РУДН Алексей Арзамазов.

"В фокусе внимания авторитетного литературного сообщества все чаще оказываются представители национальных литератур, творящие на небольших языках. По всей вероятности, эта тенденция в ближайшие годы будет только усиливаться. Речь идет о так называемой "глобальной регионализации" - мир остро нуждается в новых этнокультурных смыслах, многообразных оттенках этнорегиональной идентичности", - рассказал Арзамазов.

Как отмечает ученый, для многих выбор Шведской академии покажется неожиданным.

"Имя Краснахоркаи известно преимущественно литературным критикам и литературоведам, специализирующимся на стратегиях развития литературы Центральной и Восточной Европы. Широкому читателю произведения Краснахоркаи почти неизвестны", - заключил он.

Нобелевский комитет Шведской академии наук объявил в четверг, что премию по литературе получит Ласло Краснахоркаи. В решении комитета отмечается, что премия присуждается венгерскому писателю "за его захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства".