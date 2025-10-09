В Москве состоялась премьера "Хроник русской революции"

Действие сериала происходит на протяжении 20 лет - с 1905 года по 1924 год

© Анастасия Аврамчик/ Анастасия Кирсанова/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьера многосерийного фильма "Хроники русской революции" Андрея Кончаловского прошла в кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС. Первые четыре серии проекта будут доступны зрителям 10 октября на платформе Start.

"Это картина о событиях колоссального масштаба, которые потрясли мир в начале прошлого века. И масштаб этот очень сложно охватить и тем более передать. <…> И я надеюсь, что картина соответствует тем глобальным событиям, которые потрясли нашу страну, начиная, конечно, с грандиозных, серьезных исторических фигур, которые тогда находились на гребне волны, - вы их увидите, не буду их перечислять", - сказал режиссер Андрей Кончаловский перед началом показа.

Как в свою очередь отметил продюсер проекта Антон Златопольский, действие сериала происходит на протяжении 20 лет, в нем показаны люди "невероятных масштабов". "Думаю, самую большую роль сыграла часть группы, которая в течение нескольких лет сидела в архивах и создавала этот удивительно огромный талантливый сценарий. А потом, в течение нескольких лет, была проделана огромная работа, которая вылилась в 16-часовой фильм. <…> Хочу отдельно <…> поклониться Андрею Сергеевичу. Это невероятно. Спасибо", - сказал он.

Как ранее рассказывали журналистам, период кастинга в общей сложности занял примерно 2,5 года. В поисках актеров массовых сцен команда побывала в разных регионах: от Владивостока до Кавказа. Команда художников-постановщиков воссоздавали исторические интерьеры и экстерьеры "с точностью до миллиметра". В "Главкино" была построена натурная площадка с несколькими разновеликими улицами и площадью, вымощенными брусчаткой, способной простоять осень и зиму и выдержать коней, машины, броневики. И даже трамвай, который ездил по центральному проспекту.

Также в съемках были задействованы три павильона "Мосфильма", Екатерининский дворец в Лефортово, особняк Трубецких-Нарышкиных, Дом композиторов, Александровский дворец, Дом ученых, особняк Кшесинской, тюрьма "Кресты", "Гранд Отель Европа", Петровский Арсенал и другие исторические здания. А съемки Пятого Всероссийского съезда Советов проходили в Большом театре, где он и состоялся в 1918 году. В Большом театре съемочная группа работала в течение пяти дней днем и ночью, пока театр был на каникулах.

Фильм был создан методом многокамерной съемки: каждая из сцен снималась насквозь шестью и более камерами одновременно без перестановки, как общее действие. Для съемок ключевых массовых сцен было использовано более двадцати камер.

Сюжет и актеры

Действие картины охватывает почти 20 лет - с 1905 года по 1924 год. В центре истории - падение династии Романовых и приход к власти большевиков. Главный герой сериала - молодой офицер Михаил Прохоров, который по долгу службы оказывается в самой гуще событий. Его роль исполнил номинант на премию "Оскар" (2025) Юра Борисов. По сюжету Николай II (Никита Ефремов) лично назначает его начальником особого отдела департамента полиции. Император надеется, что его протеже сможет усмирить революционное подполье и спасти монархию. Прохоров берется за дело, но сразу же встречает сопротивление изнутри: в заговорах, изменах и коррупции замешаны "неприкасаемые".

На протяжении 16 серий герой, ведущий тайное расследование, сталкивается с выдающимися личностями эпохи, среди них Владимир Ленин, Григорий Распутин, Петр Столыпин, Максим Горький, Иосиф Сталин, Лев Троцкий, балерина Матильда Кшесинская, британский разведчик Сидней Рейли и другие исторические персонажи.

Центральную женскую роль в сериале сыграла Юлия Высоцкая. Ее героиня - светская дама Ариадна Славина, которая решает стать революционеркой. По неосторожности однажды она оказывается на допросе у Прохорова. По замыслу создателей, эта встреча несет необратимые последствия для героев и всего хода мировой истории.

Роли в фильме исполнили, в том числе, Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Никита Каратаев, Александр Мизев, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Тимофей Окроев.