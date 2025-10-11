Збруев надеется вернуться на сцену после госпитализации

Артист рассказал, что ему пришлось отменить две постановки из-за самочувствия, но "это естественно абсолютно"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев сообщил ТАСС, что надеется вернуться на сцену после госпитализации.

Как рассказал ранее агентству президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер, в ночь с 8 на 9 октября Збруев был доставлен в центр НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с "жалобами по урологической части". Впоследствии актера перевели в другое медицинское учреждение. По словам Варшавера, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Впоследствии СМИ и Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что у Збруева было якобы обнаружено онкологическое заболевание. Тогда в беседе с ТАСС артист опроверг слухи и призвал не распространять недостоверную информация о своем здоровье.

"Я до сих пор работаю в театре, работаю в «Ленкоме». Я занят в Театре на Малой Бронной в спектакле, где у меня центральная роль. Да, пришлось отменить две постановки, потому что я себя неважно чувствовал, но это естественно абсолютно. И я верю в то, что я, конечно, вернусь в театр. Там у меня есть работа, в «Ленкоме» я должен репетировать с нашим новым художественным руководителем - это «Репетиция оркестра»", - сказал Збруев.

Актер добавил, что в больнице, он находится в хороших руках. "Я очень доволен. Какие у нас, оказывается, есть хорошие люди", - заключил собеседник агентства.