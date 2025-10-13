Московский театр "Ленком" возродил проект "Задворки" Александра Абдулова

Режиссером новой версии выступает Владимир Панков

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" возродил творческий проект "Задворки" народного артиста РСФСР Александра Абдулова, ушедшего из жизни в 2008 году. Режиссером новой версии выступает заслуженный деятель искусств РФ художественный руководитель театра Владимир Панков, передает корреспондент ТАСС.

"Задворки" в конце 1980-х - начале 1990-х годов придумал актер Александр Абдулов: тогда во внутреннем дворе "Ленкома" артисты театра давали неформальные концерты. "На всех крышах, окнах и деревьях в округе сидели люди. И как они только не падали… До сих пор помню это ни с чем не сравнимое ощущение легкости и счастья", - приводят в пресс-службе театра воспоминания Абдулова.

В беседе с корреспондентом агентства народная артистка РФ Елена Шанина напомнила, что "Задворки" начинались как благотворительная акция. "Акция очень шумная, дорогая. Проходила во дворе театра. Мы собирали деньги на храм, что рядом с "Ленкомом". И потом все это превратилось в настоящую традицию - на что-то собирать", - поделилась актриса.

"Задворки" Панкова

Возрожденные "Задворки" будут проводиться не только во внутреннем дворе, но и в зрительном зале театра. Сегодня в стенах "Ленкома" состоялся праздничный концерт - возрождение проекта приурочено к дню рождения многолетнего художественного руководителя театра народного артиста СССР Марка Захарова: сегодня ему могло бы исполниться 92 года.

"Наш театр живет традициями: здесь каждый болтик тебе о чем-то напоминает, что-то шепчет. И следует быть очень внимательными к тому пространству, в котором мы находимся. Все просто, об этом говорили мои учителя: сначала нужно поклониться предкам, сказать им спасибо, отдать дань памяти. И заметьте, что мы выбрали именно дату рождения Марка Анатольевича - не дату смерти", - заявил журналистам художественный руководитель "Ленкома" Панков.

До начала концерта для гостей "Ленкома" был организован иммерсивный променад по задворкам театра. Зрителей сопровождали актеры-проводники: студенты факультета новых направлений сценических искусств кафедры саунд-драмы Российского института театрального искусства - ГИТИС (мастерские Владимира Панкова и Игоря Миркурбанова).

"Надеюсь, всем удалось пройти по задворкам? Там гостей встречают студенты, молодая кровь, а здесь, на сцене, на большой площадке, - уже "аксакалы". И вообще говоря, у нас рождается целый спектакль, посвященный Марку Анатольевичу Захарову. Как-то он нас к этому направил. Главное - дух, азарт, живой организм", - добавил Панков.

О концерте

Всего за время концерта было исполнено более 25 номеров, в которых приняла участие почти вся труппа театра. Так, например, народный артист РФ Дмитрий Певцов исполнил песенную пьесу Владимира Высоцкого "Диалог у телевизора", были разыграны сцены из спектаклей "Тиль", "Хория", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Разгром". Открылся же концерт номером дочери Марка Захарова: народная артистка РФ Александра Захарова прочитала "Монологи об отце".

"Он понял, что перед ним стоит вот эта женщина - она. Одна-единственная, она. Это его жена. <…> Мама… мама была самым главным человеком, мама была прообразом для всех произведений, всех его пьес, сценариев, всех его фильмов и спектаклей. Мама… Мама объединила три женских образа в спектакле "Тиль", с которого начался золотой век "Ленкома". С этого момента в театр пришли такие артисты, как Абдулов, Янковский, Броневой, Пельтцер, Леонов, Джигарханян, Козаков", - произнесла актриса со сцены.

Сегодня в праздничном концерте приняли участие народные артисты РФ Анна Якунина, Максим Аверин, Иван Агапов, Александр Лазарев, Виктор Раков, Сергей Степанченко, заслуженные артисты РФ Анна Большова, Олеся Железняк, Игорь Миркурбанов, актеры Александра Волкова, Татьяна Збруева, Елена Степанова, Сергей Пиотровский, Антон Шагин и Любовь Матюшина, а также ансамбль "Аракс", оркестр театра и другие.

Под занавес

"Задворки" - это желание отдать дань памяти и уважения человеку, который этот театр основал, который сделал всех нас. Если бы не было Марка Анатольевича, не было бы никого из нас - ни народных, ни заслуженных артистов, ни спектаклей. Был бы просто московский театр среднего уровня. Мы показываем, что "Ленком" жив не только стенами, но и творческим духом, потенциалом. В один вечер на одну сцену может выйти почти вся труппа - от молодежи до корифеев. Проверяем сцену на прочность. Уникальное зрелище. Такого на моей памяти не было уже лет 10-15", - констатировал Иван Агапов.