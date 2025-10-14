Оригинал посмертной маски Высоцкого остается в музее в Москве

Представители Hermitage Fine Art оценили приблизительную стоимость коллекционного предмета в €100-120 тысяч

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Оригинал посмертной маски актера, поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого остается в музее артиста, на аукционе в Монако продают копии, отлитые с оригинала. Об этом ТАСС рассказал сын артиста Никита Высоцкий, отметив, что не видит сверхценности в очередной копии.

Ранее сообщалось, что посмертная маска Владимира Высоцкого, отлитая из бронзы в 1980 году, будет продана 21 октября на аукционе в Монако. Представители Hermitage Fine Art оценили приблизительную стоимость коллекционного предмета в €100-120 тыс. На бронзовую маску нанесены инициалы вдовы Высоцкого и год создания.

"Эта маска - отливка, которую сделала Марина [Влади, супруга Владимира Высоцкого] - не единственная, сверхценного в ней ничего не вижу. Одна [маска] хранилась в нашей семье, вторая - у Юрия Петровича Любимова. В Музее Высоцкого есть оригинал. С оригинальной маски было сделано три отливки", - рассказал собеседник агентства.

Оригинальную гипсовую маску изготовил советский скульптор Юрий Васильев, который также сделал слепок левой руки Владимира Высоцкого.

Никита Высоцкий уточнил, что, вероятно та маска, которая продается сейчас на аукционе, сделана с бронзовой отливки и является "повторной копией". "Марина, вероятно, сделала еще три копии. Первую такую отливку она продала, если я не ошибаюсь, в 2014 году", - рассказал он.

О поэте

Поэт, актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. С 1964 года Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Он исполнил около полутора десятков ролей. Высоцкий сыграл в 30 фильмах, среди которых — "Служили два товарища", "Хозяин тайги", "Интервенция", "Плохой хороший человек", "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя". Миллионами записей по домашним магнитофонам расходились песни Высоцкого. Этот жанр стихов под гитару сам он назвал авторской песней.

Высоцкий умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.