Глава Центра искусств Университета МГУ-ППИ рассказала о любви китайских студентов к "Кино"

Особой популярностью пользуются песни "Звезда по имени Солнце" и "Группа крови", отметила Екатерина Надежкина

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Легендарные песни группы "Кино", такие как "Группа крови" и "Звезда по имени Солнце", пользуются популярностью у студентов российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, сообщила ТАСС директор Центра искусств вуза Екатерина Надежкина.

В Университете МГУ-ППИ обучаются около 5 тыс. человек, из которых 600 - это студенты из России, Белоруссии и других стран. Центр искусств вуза реализует ряд культурных проектов, направленных на продвижение русской культуры в Китае.

"У нас есть молодежная музыкальная группа "Тишина", исполняющая каверы на известные российские композиции. Особой популярностью у слушателей таких университетских концертов пользуются песни рок-группы "Кино". Например, китайские студенты очень любят песни "Звезда по имени Солнце" и "Группа крови". Позитивные отклики исполнители получают и от российских студентов", - сказала Надежкина корреспонденту ТАСС на полях Открытой недели науки БРИКС+.

Музыкальная группа выступает в МГУ-ППИ и за его пределами в рамках поддерживаемого грантами китайских организаций проекта "Подарки от Катюши". Его программа также включает проведение мастер-классов и лекций по русской культуре: участников таких встреч знакомят с письменностью, русскими узорами и основам изготовления тряпичных кукол.

Надежкина также рассказала о постановке "Танцы народов мира", объединяющей русские и китайские народные танцы, традиционные арабские, грузинские элементы. "Отдельное внимание уделено классическим балетам Петра Чайковского", - сказала она.

Совместный вуз РФ и КНР

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне - проект правительства города, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Постоянный кампус университета был открыт в 2019 году, его площадь составляет 33 га. Одним из элементов комплекса является корпус, повторяющий облик главного здания МГУ в Москве.

В рамках заключенных соглашений МГУ-ППИ сотрудничает с более 100 образовательными организациями и компаниями двух стран.

О фестивале

Открытые недели науки стран БРИКС организуются под эгидой международного фестиваля "Наука 0+" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ". В Китае основные мероприятия недели науки, включающие форумы, круглые столы, лекции и научные шоу, проходят с 22 по 26 октября на базе МГУ-ППИ и ряда других организаций Шэньчжэня и соседних городов.

Фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.