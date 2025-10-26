В ГИТИС назвали причину смерти актера Назарова

У Геннадия Назарова была тяжелая болезнь почек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Актер театра и кино Геннадий Назаров умер в больнице из-за тяжелой болезни почек. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Российского института театрального искусства - ГИТИС.

Сегодня, 26 октября, Московский театр "Мастерская Петра Фоменко" сообщил о том, что Назаров ушел из жизни в возрасте 58 лет.

"Геннадий Назаров умер в больнице, он тяжело болел. Болезнь была связана с почками", - сказала собеседница агентства.

О Назарове

Назаров родился в 1967 году. В 1988 году окончил Московское театральное художественно-техническое училище. Был занят в постановках Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной ("Ночь перед Рождеством", "Пять вечеров"), выступал на сцене Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", преподавал в Российском институте театрального искусства.

В "Мастерской Петра Фоменко" сообщали, что Назаров почти 20 лет был педагогом "Мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова" в ГИТИСе. Четыре года назад вместе с женой Натальей они набрали свою актерскую мастерскую. Многие из тех, кто сегодня выходит на сцену "Мастерской Фоменко", - их ученики.