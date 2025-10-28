Маликов объяснил популярность Кадышевой и Булановой народным кодом

По словам певца, интерес к исполнителям 1990-х отражает перемену общественных настроений

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Резко возросшая популярность Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой у молодежи объясняется присутствием в их песнях особого народного кода. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал народный артист России Дмитрий Маликов.

"И у Кадышевой, и у Булановой в песнях есть особый народный код. Эти мелодии - часть нашей культуры. Под песни Кадышевой весело и приятно танцевать, а у Булановой потрясающий, узнаваемый тембр, в котором есть русская душа", - сказал он.

По словам артиста, интерес к исполнителям 1990-х отражает перемену общественных настроений. "Сегодня это снова стало востребованным. Песня "Матушка" [российской] певицы Татьяны Куртуковой стала хитом, потому что в ней правда. Молодежь теперь наряжается в кокошники, водит хороводы - и делает это с удовольствием. Это прекрасно", - добавил Маликов.