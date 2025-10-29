Интервью

Дмитрий Маликов: добро должно быть без условий

Народный артист России Дмитрий Маликов уже более тридцати лет на сцене — неизменно узнаваемый, искренний и в отличной форме. В этом году Маликов отметил 55-летие, а также представил альбом "Весел и свеж" — современный взгляд на собственные хиты. В беседе с ТАСС музыкант рассказал, почему старые песни нужно уметь переосмысливать, почему он верит в фортепианную музыку и как планирует объединить классику с современными технологиями в будущих шоу

София Кудряшова, Полина Богомолова

© Максим Казаков/ Георгий Чернышов/ ТАСС

— Дмитрий, этим летом вы представили альбом "Весел и свеж" с ремиксами на ваши старые песни. Почему решили переосмыслить их именно сейчас?

— Я служу двум господам — популярной и фортепианной инструментальной музыке. Старые песни многим полюбились, но звучание уже не соответствует современным техническим требованиям: все-таки техника шагнула вперед, и продакшн изменился. Хотелось придать им танцевальности, нового дыхания. Я предложил моему другу, диджею Антонио, сделать совместный проект: взять мои песни, которые когда-то звучали по радио, но немного забылись, и освежить их его звучанием. Так появился этот альбом. Это переосмысление, дань ностальгии и попытка заговорить с молодыми на их языке. Сейчас это модный тренд, когда артисты 90-х вдруг снова становятся популярными.

— Вы правы, сейчас в тренде Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. Почему, на ваш взгляд, молодежь так увлеклась звездами 90-х?

— Трудно сказать. Но и у Кадышевой, и у Булановой в песнях есть особый народный код. Эти мелодии — часть нашей культуры. Под песни Кадышевой, например, весело и приятно танцевать. А у Булановой потрясающий, узнаваемый тембр, в котором есть русская душа. Сегодня это снова стало востребованным. Песня "Матушка" [певицы Татьяны Куртуковой] стала хитом, потому что в ней правда. Время просто совпало с настроением общества. Молодежь теперь наряжается в кокошники, водит хороводы — и делает это с удовольствием. Это прекрасно!

— Ваша дочь тоже слушает таких артистов?

— У нее постоянно меняются вкусы. Иногда подхожу к ее комнате, слушаю сквозь дверь, что только там не звучит! От хип-хопа до французского шансона. Но, думаю, если она окажется на концерте Булановой или Кадышевой, тоже будет танцевать и радоваться. Ведь она, как и вся молодежь, любит жизнь и позитив, которые несут эти артисты.

— Позитивом заряжает и ваш коллектив. Один из ваших тромбонистов Даниил Левенцов недавно стал звездой соцсетей. Не зазнался?

— Пока нет. Он присылает мне десятки новых роликов, я говорю: "Погоди, погоди". Но он несется вперед, Даниил замечательный парень. Вообще, у меня сейчас лучший коллектив за все годы: сильные музыканты и отличные люди. А этот тромбонист — огонь! Он делает присядку с тромбоном, это же круто! Я пытался повторить, потом еле встал. Фортепианная музыка для меня — способ достучаться до души, минуя рассудок, прямо в сердце. А поп-музыка — это радость, энергия, праздник. И если у нас получается подарить людям эмоции — значит, мы не зря на сцене. Я люблю и пошутить, и улыбнуться, но главное, чтобы ваши песни знали. Новые произведения писать трудно. Это соревнования с собственными хитами, но это тоже необходимо. Недавно у меня вышел альбом Pianomaniя platinum: там собрана вся моя лучшая инструментальная музыка. Это десятый инструментальный альбом, и я надеюсь, что слушатели его откроют для себя.

— Как привлечь молодежь к инструментальной музыке?

— Это очень трудно. Молодежь живет в эпоху визуальности, им нужно, чтобы все было необычно. Если пластинка будет пахнуть, светиться или из нее вылетят бабочки — вот тогда купят. А если серьезно, нужно искать современные формы подачи. Самый простой вариант — это саундтрек к хорошему фильму, там музыка "заходит". Но кино должно стать хитом, а это еще сложнее: на это нужно огромное количество времени и сил. Поэтому я верю в концерты, ведь это самое лучшее; когда человек садится в зале, закрывает глаза, просто слушает и наслаждается музыкой — тогда он мой.

— Сейчас активно обсуждают искусственный интеллект в искусстве. Как вы относитесь к этой теме?

— Сложный вопрос. Мне нравится мода оживлять стихотворения поэтов прошлого. Так интересно, искусственный интеллект оживил произведение Афанасия Фета "Я пришел к тебе с приветом". Получилось красиво, почти по-человечески. Технологии совершенствуются, уже сейчас можно сделать запрос, закинуть данные и имена композиторов, на которых нужно опираться, и нейросеть сделает красивую музыку, но она фоновая.

Все же машина не умеет ошибаться по-настоящему, а ведь именно в этой "божественной ошибке" и есть душа искусства. И пока эта теплота недостижима для алгоритмов. Надеюсь, моего века хватит, чтобы писать музыку самому, без подсказок ИИ.

— Еще одна современная тема — нецензурная лексика на сцене. Как вы к этому относитесь? Как мат влияет на публику?

— Я человек старой школы. Для меня сцена — храм, а не площадка для экспериментов. В быту могу сказать резкое слово, но на сцене — никогда. Отец мой, Юрий Маликов, всегда учил уважать публику. Он мог не сесть перед концертом, чтобы не помять костюм. Это целая культура — уважение к зрителю. Конечно, молодежь ищет шок, необычность, но я рад, что пока есть границы. Все-таки искусство должно поднимать, а не опускать.

— Министерство просвещения недавно опубликовало список песен, рекомендованных к изучению в школах. Согласны с ним?

— Не совсем знаком с полным списком, но слышал. Хотел бы, чтобы там были и мои песни. У нас много прекрасных композиций, особенно советских. Я и моя сестра Инна исполняем песни родителей — ансамбля "Самоцветы": "Не надо печалиться", "Вся жизнь впереди". Молодежь их поет вместе с нами! Эти мелодии, как генетический код. А вот современные хиты… посмотрим, выдержат ли они проверку временем.

— Вас часто называют "вечно молодым". Как вам удается держать форму?

— Спасибо родителям за гены. Папе 82, маме 80. И они до сих пор выступают. А я просто стараюсь не терять позитив. Конечно, и ленюсь, и могу поесть на ночь, как все люди. Главное — знать меру. Радоваться простым вещам. Проснулся утром, ничего не болит — уже прекрасно.

— Вы говорили, что России важно противостоять Западу в борьбе за ценности. Каким образом?

— Все просто. Главное — человеческие, семейные ценности. Нужно быть добрыми, отзывчивыми, помогать друг другу. Как говорится: где родился, там и пригодился. Я, например, не люблю давать в долг, но, если человек просит, могу подарить ту сумму, которую могу. Добро должно быть без условий.

— Вы сказали, "где родился, там и пригодился", а как вы относитесь к тем артистам, кто родился в России, пригодился, а потом при определенных обстоятельствах покинул страну?

— Это выбор каждого. Но мне их немного жаль, потому что без своих корней, без привычной атмосферы, без родной земли, храмов, любимых мест трудно сохранить себя. Даже если за границей тепло и комфортно, все равно внутри пустота. А я дома, и мне хорошо.

— В 2023 году вы говорили об отмене русской культуры как о проявлении бессильной злобы. Сейчас вы по-прежнему так считаете?

— Да, я не изменил позиции. Культуру нельзя отменить. Можно запретить концерты, закрыть фестивали, но музыку Чайковского или Рахманинова из сердца не вычеркнешь. Мне до сих пор звонят из Прибалтики и говорят, что по радио звучат мои песни. Значит, люди все равно слушают.

— Поделитесь творческими планами.

— Сейчас я работаю над новым фортепианным альбомом. Хочу, чтобы инструментальная музыка стала равна по значимости песням, чтобы на концерты приходила молодежь. Мечтаю о шоу, где соединятся музыка, свет, современный балет, чтобы это было красиво, эмоционально, вдохновляюще. Ведь музыка не знает границ и часто говорит о том, о чем слова молчат.

— Какой композитор, на ваш взгляд, лучше всего отражает дух нашего времени?

— Думаю, Сергей Рахманинов, он имел настоящую русскую душу. В его музыке есть все: и трагедия, и надежда, и сила духа. Он словно предсказал судьбу нашей страны и каждого из нас. Поэтому на концертах я всегда играю фантазию на темы Рахманинова. Это моя личная связь с русской душой.