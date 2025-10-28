Маликов назвал сцену храмом, а не местом для мата

Певец назвал себя человеком старой формации и выступил против мата на выступлениях артистов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сцена должна оставаться пространством уважения и культуры, а не площадкой для экспериментов с нецензурной лексикой. Такое мнение выразил народный артист России Дмитрий Маликов в разговоре с ТАСС.

"Я - человек старой формации в этом отношении, я против мата. <…> Сцена - это храм, а для меня - это дом. Конечно, многие артисты, особенно молодые, не гнушаются этим. Честно признаюсь, в жизни, в быту и я могу сказать резкое словцо, [потому что] все мы люди. А на сцене я против этого", - сказал он.

По словам Маликова, уважение и любовь к сцене являются важной частью профессиональной этики артиста. "Во мне живет традиция, которую заложил мой отец, народный артист России Юрий Маликов, бессменный руководитель легендарного ансамбля "Самоцветы", и [традиция] ансамбля и школы [Иосифа] Кобзона, который, в свою очередь, не садился перед выступлением на стул, дабы не помять свои концертные брюки", - отметил артист.

Он добавил, что современные исполнители часто стремятся к эпатажу потому, что это "привлекает" молодых людей. "Творческие псевдонимы, необычные названия, необычные треки… Все, что необычно, оно привлекает, особенно молодежь. Поэтому матом многие разговаривают и поют [на нем] тоже. Но я против этого и я рад, что есть ограничения для этого, они должны быть", - подчеркнул Маликов.