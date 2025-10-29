Маликов: чтобы заинтересовать молодежь, нужны новые формы подачи музыки

Народный артист России отметил, что молодое поколение "живет в эпоху визуальности"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Новое поколение воспринимает мир через визуальные образы и требует необычных форм подачи искусства. Такое мнение выразил народный артист России Дмитрий Маликов, отметив, что именно по этой причине заинтересовать молодежь инструментальной музыкой сегодня непросто.

"Молодежь живет в эпоху визуальности, им нужно, чтобы все было необычно. Если пластинка будет пахнуть, светиться или из нее вылетят бабочки - вот тогда купят", - рассказал Маликов в интервью ТАСС.

Артист отметил, что инструментальная музыка может заинтересовать слушателей через современные форматы, приведя в пример саундтреки к успешным фильмам. "Самый простой вариант - это саундтрек к хорошему фильму, там музыка "заходит". Но кино должно стать хитом, а это еще сложнее: на это нужно огромное количество времени и сил", - добавил он.

По мнению музыканта, живые концерты остаются лучшим способом установить контакт со слушателем. "Когда человек садится в зале, закрывает глаза, просто слушает и наслаждается музыкой - тогда он мой", - подчеркнул Маликов.

