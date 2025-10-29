Маликов считает, что созданная ИИ музыка может быть только фоном

Алгоритмам недоступны эмоциональная глубина и спонтанность, уверен народный артист России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Музыкальные произведения, созданные искусственным интеллектом, могут быть только фоновыми, им недоступна эмоциональная глубина. Такое мнение выразил народный артист России Дмитрий Маликов в интервью ТАСС.

"Технологии совершенствуются. Уже сейчас можно сделать запрос, закинуть данные и имена композиторов, на которые нужно опираться, и нейросеть сделает красивую музыку, но она будет фоновая. В ней не будет чувств", - сказал он.

По словам Маликова, алгоритмы могут создавать произведения, но им недоступны эмоциональная глубина и спонтанность, свойственные человеку. "Все же машина не умеет ошибаться по-настоящему, а ведь именно в этой "божественной ошибке" и есть душа искусства. И пока эта теплота недостижима для алгоритмов", - отметил собеседник агентства.

Маликов добавил, что надеется продолжать писать музыку самостоятельно. "Надеюсь, моего века хватит, чтобы писать музыку самому, без подсказок ИИ", - заключил артист.

