Дмитрий Маликов: cовременная музыка требует нового взгляда на старые хиты

По словам музыканта, развитие технологий и изменение продакшена вдохновили его переосмыслить ранние песни

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Современная музыка нуждается в новом звуке и техническом переосмыслении популярных песен прошлых лет. Об этом в интервью ТАСС рассказал народный артист России Дмитрий Маликов, представивший этим летом альбом ремиксов своих песен "Весел и свеж".

По словам музыканта, развитие технологий и изменение продакшена вдохновили его переосмыслить ранние хиты. "Старые песни многим полюбились, но звучание уже не соответствует современным техническим требованиям. Техника шагнула вперед, и продакшен изменился. Хотелось придать им танцевальности, нового дыхания, которое сейчас необходимо", - отметил Маликов.

Артист рассказал, что альбом стал совместным проектом с диджеем Антонио. "Я предложил моему другу, диджею Антонио, сделать совместный проект: взять мои песни, которые когда-то звучали по радио, но немного забылись, и освежить их его звучанием. Так появился этот альбом", - сказал он.

По мнению Маликова, это не только музыкальный эксперимент, но и способ говорить с молодежью на понятном им языке. "Это переосмысление, дань ностальгии и попытка заговорить с молодыми на их языке. Сейчас это модный тренд, когда артисты 1990-х вдруг снова становятся популярными", - добавил артист.