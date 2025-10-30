Сергей Шнуров рассказал, что в новый альбом "Ленинграда" вошло шесть песен

Артист отметил, что современные музыкальные тенденции стремятся к сокращению длительности композиций

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Новый альбом группы "Ленинград" под названием "Поролоновая свадьба" будет состоять из шести композиций. Об этом лидер коллектива Сергей Шнуров рассказал в беседе с ТАСС.

"Шесть [песен вошло в новый альбом]. Хотел больше, но решил, что шесть и так много для современного слушателя", - сказал музыкант, напомнив, что выход альбома запланирован на 31 октября.

По словам Шнурова, современные музыкальные тенденции стремятся к сокращению длительности композиций. "Песни стремятся к короткости, буквально сейчас уже есть произведения длительностью меньше минуты", - добавил он.