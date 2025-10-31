Шнуров предложил изучать ноты в школах наравне с азбукой

Лидер рок-группы "Ленинград" отметил, что в общеобразовательных школах отсутствует качественная музыкальная база, что делает невозможным полноценное освоение песен

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Школьникам необходимо давать базовые знания нотной грамоты наравне с изучением алфавита. Такое мнение выразил в интервью ТАСС лидер рок-группы "Ленинград", российский певец Сергей Шнуров.

"Я бы предложил не песни включать [для изучения в школах], а включить нотное образование. К примеру, если бы речь шла о музыкальной школе, где действительно изучают нотную основу - как устроена песня, как она сыграна - я бы сказал: необходимо включать в программу изучение любых песен, так как их можно разобрать с любой стороны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в общеобразовательных школах отсутствует качественная музыкальная база, что делает невозможным полноценное освоение песен. "Какие бы песни не включали [в школьную программу], дети не знают, как их петь, так как у нас нет подробного нотного обучения, грамотность в этом направлении близится к нулю. <…> Знание нот должно быть, как знание азбуки", - подчеркнул музыкант.