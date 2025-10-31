Вход в Эрмитаж будет бесплатным в День народного единства

С 2025 года музей установил восемь дней в году для бесплатного посещения экспозиций посетителями всех категорий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Посещение Государственного Эрмитажа в День народного единства будет бесплатным. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

"В этом году Эрмитаж ввел новые бесплатные дни для своих посетителей. Одним из них стал День народного единства. 4 ноября жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить по бесплатным билетам все комплексы Эрмитажа: Главный музейный комплекс, Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр "Старая деревня", Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщал, что с 2025 года Государственный Эрмитаж установил восемь дней в году для бесплатного посещения экспозиций посетителями всех категорий.

Вход будет бесплатным в Рождество, 7 января, 23 февраля и 8 марта, 12 апреля в День космонавтики, 18 мая в День музеев, а также в День учителя 5 октября, в День народного единства 4 ноября и День Эрмитажа - День Святой Екатерины - 7 декабря.