Как сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский, все они приходятся на различные праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж установил восемь дней в году для бесплатного посещения экспозиций музея. Как сообщил на пресс-конференции генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, все они приходятся на различные праздники.

"Мы вводим бесплатные дни для всех. Они будут праздникам, это будет восемь праздников в году. У нас день бесплатный для всех - это Рождество, День армии, 8 марта - День женщин, 12 апреля - День космонавтики, 18 мая - День музеев, День учителя - 5 октября, День народного единства - 4 ноября и День Эрмитажа - День Святой Екатерины - 7 декабря", - сказал он.

Пиотровский напомнил, что уже несколько лет подряд 1 сентября в Эрмитаж бесплатно пускают учащихся.

Как уточнили в пресс-службе Эрмитажа, если праздник выпадает на выходной день музея, бесплатное посещение будет организовано в ближайший к празднику рабочий день. В летние месяцы музей не проводит бесплатные дни из-за большой загруженности.