В Москве мероприятия "Ночи искусств" будут продолжаться до полуночи

Москвичей ждут джаз на теплоходе, музыкально-поэтические вечера, ночные экскурсии, концерты, спектакли и другие культурные программы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ежегодная акция "Ночь искусств" открылась в Москве, мероприятия продлятся до полуночи. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Москва присоединилась к федеральной акции "Ночь искусств". Первые мероприятия акции стартовали в столице уже днем и будут продолжаться до полуночи, в этом году запланировано порядка 350 событий", - сказал Фурсин.

Он отметил, что москвичей ждут джаз на теплоходе, курсирующем по Москве-реке, музыкально-поэтические вечера, ночные экскурсии, концерты, спектакли и другие культурные программы. Акция приурочена ко Дню народного единства.

Как сообщалось, в парке "Зарядье" организована творческая встреча, посвященная особенностям работы художников по костюмам, в Государственном Дарвиновском музее можно будет увидеть световидеомузыкальную программу о развитии жизни на Земле. Государственная Третьяковская галерея приглашает зрителей посетить монографическую выставку "Карл Брюллов. Рим, Москва, Петербург", а также постоянные экспозиции "Шедевры русского искусства XI - начала XX века" и "Искусство XX века". Основное здание в Лаврушинском переулке и Третьяковская галерея на Крымском Валу будут открыты с 10:00 до 21:00. В Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 3 ноября с 17:00 до 23:00 можно будет посетить по бесплатному билету постоянную экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и выставку "Выбор Марины Бессоновой".

ТАСС - генеральный информационный партнер "Ночи искусств".