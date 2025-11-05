Пианист Юстус Франц поблагодарил Путина за возможность посетить Россию

Он также отметил, что никто в Германии не забывает речь президента РФ на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Гражданин ФРГ, пианист и дирижер Юстус Франц, приехавший на церемонию вручения государственных наград и премии президента за вклад в укрепление единства российской нации, выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за возможность посетить страну.

"Для меня большая честь, что я могу быть сегодня здесь, и у меня есть такой важный орден. Целую жизнь я хотел играть русскую музыку и работать для вашей культуры. Конечно, я люблю немецкую музыку тоже, но я помню, что я был в целом мире, чтобы играть симфонии Чайковского и Рахманинова, и это была самая важная вещь для меня", - отметил Франц, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

Как добавил пианист, никто в Германии не забывает речь Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года, уточнив, что она была очень важной.

"Я очень рад сегодня и благодарю Вас, что могу говорить здесь и быть здесь. Большое Вам спасибо", - добавил пианист.

Церемония вручения наград проходила в Кремле в День народного единства. Орденом Дружбы награжден гражданин Федеративной Республики Германия, пианист и дирижер Франц. Председатель секции искусствоведов Творческого союза художников Академии художеств Узбекистана, гражданка Республики Узбекистан Эльмира Ахмедова, председатель оргкомитета Фестиваля российской культуры в Японии, гражданка Японии Комаки Курихара и артист Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького, гражданин Республики Казахстан Сергей Матвеев удостоены медалей Пушкина.