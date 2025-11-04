Путин вручил ордена Дружбы и медали Пушкина зарубежным друзьям России

В частности, президент отметил итальянского журналиста и главу местного отделения Международного движения русофилов Элизео Бертолази

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Почти 15 иностранных граждан получили в Кремле государственные награды из рук президента России Владимира Путина, передает корреспондент ТАСС. Глава государства вручил награжденным ордена Дружбы и медали Пушкина.

Ордена Дружбы получили в Кремле итальянский журналист и глава местного отделения Международного движения русофилов Элизео Бертолази, генсек общества дружбы Шри-Ланка - Россия и глава местного отделения Русского географического общества Саман Кумара Ранджит Вирасинхе, а также основатель вьетнамского концерна TH Group и глава Вьетнамской ассоциации женщин-предпринимателей Тхай Хыонг и немецкий пианист и дирижер Юстус Франц.

Посол ОАЭ Мухаммад Ахмад аль-Джабер получил из рук Путина медаль Пушкина - как и председатель оргкомитета Фестиваля российской культуры в Японии Комаки Курихара, иранский и курдский этнограф и переводчик Рашад Миран, руководитель Свободного университета Киншасы (ДР Конго) Медар Бомпоко Бокете.

Четверо награждаемых - граждане стран СНГ. Медали Пушкина получили белорусы - игумения гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в городе Гродно Гавриила и клирик Свято-Елисаветинского женского монастыря под Минском протоиерей Андрей (Лемешонок). В числе награжденных также член Академии художеств Узбекистана Эльмира Ахмедова и актер астанинского Русского театра драмы им. Максима Горького Сергей Матвеев.