Михалков: интерес к Евразийской академии растет благодаря "Бриллиантовой бабочке"

Миссия академии заключается не только в проведении кинопремии, но и в развитии образовательных и культурных связей, подчеркнул народный артист РСФСР

Редакция сайта ТАСС

Никита Михалков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Интерес к Евразийской академии кино растет благодаря проведению международной премии "Бриллиантовая бабочка". Об этом сообщил народный артист РСФСР режиссер, президент академии Никита Михалков в беседе с журналистами на церемонии вручения дипломов участников международной кинематографической сессии "Творчество объединяет".

Читайте также

Все об Открытой Евразийской кинопремии

"Интерес к вступлению в Евразийскую академию других стран действительно увеличивается. Уже сейчас к нам присоединились представители более чем 20 государств, это все благодаря проведению премии "Бриллиантовая бабочка", - сказал режиссер.

По его словам, миссия академии заключается не только в проведении кинопремии, но и в развитии образовательных и культурных связей. "Евразийская академия - это не просто отбор фильмов и вручение наград. Это еще и серьезные контакты с молодежью, обмен опытом, прокатом, обучением. Как видите, это имеет результат и проект будет разрастаться", - подчеркнул Михалков.

Премия "Бриллиантовая бабочка" в 2025 году проводится впервые. Она призвана стать ежегодным мероприятием, которое каждый раз будет принимать новая страна-участник. "Смысл этой премии в том, что она должна жить и развиваться. Каждый год - в другой стране, с национальными жюри, с полной свободой выражения культурных ценностей", - подчеркнул он.