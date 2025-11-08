Швыдкой: отмена выступления Абдразакова в Италии это бесперспективная политика

По словам специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, подобные решения наносят ущерб прежде всего публике, которая лишается возможности соприкоснуться с высоким искусством

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Отмена выступления российского оперного певца Ильдара Абдразакова в Италии связана с политической повесткой и не имеет отношения к искусству. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с ТАСС.

"Я считаю, это продолжение политики, которая никуда не ведет. Это все бесперспективная история", - сказал Швыдкой, комментируя решение итальянской стороны.

Он подчеркнул, что оценивать артистов следует по их профессиональному уровню, а не по политическим взглядам. "Певцов, дирижеров, пианистов надо оценивать не по их политическим убеждениям, а по уровню их игры и по уровню их творчества", - отметил он.

По словам Швыдкого, подобные решения наносят ущерб прежде всего публике, которая лишается возможности соприкоснуться с высоким искусством. "В очередной раз могу подчеркнуть, что это обеднит впечатления прежде всего итальянской публики, той, которая рассчитывала услышать его выступление в Вероне", - добавил он.

Ранее стало известно, что дирекция фонда "Арена ди Верона" отменила участие российского баса с мировым именем Ильдара Абдразакова в постановке оперы "Дон Жуан" в Вероне.