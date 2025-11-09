Академик РАХ Суровцев: Булатов был интересен любому уровню публики

По его словам, художник всегда был очень оригинален, строг к себе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Советский и российский художник, почетный член Российской академии художеств (РАХ) Эрик Булатов был интересен любой публике, его имя вписано в историю искусства России. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился академик РАХ, народный художник РФ Владимир Суровцев.

Читайте также

Соц-арт, "Слава КПСС" и слава за рубежом. Грани творчества Эрика Булатова

Ранее в пресс-службе РАХ сообщили агентству о том, что Булатов умер в возрасте 92 лет.

"Эрик Булатов всегда был очень оригинален, строг к себе. И при этом интересен для любого уровня публики. Конечно, его имя вписано в историю культуры и историю искусства нашей страны.

Самое главное, по словам собеседника ТАСС, в том, что до своих последних дней Булатов оставался интересен публике как талантливый художник.