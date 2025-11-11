Кириенко уверен, что число стран - участниц "Интервидения" будет расти

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил, что желание участвовать выразило большое количество представителей других стран

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Количество стран, принимающих участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", будет только увеличиваться. Уверенность в этом высказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в интервью проекту "НЬЮМ ТАСС".

"От большого количества представителей других стран слышал: "Ой, жаль, мы не участвовали, но на следующий год мы обязательно примем участие". Поэтому взрослое "Интервидение" точно будет развиваться, и количество участников будет больше", - сказал он.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" прошло 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" приняли более 20 стран, включая все государства БРИКС. ТАСС - информационный партнер конкурса.