В Италии обжаловали отмену выступлений Абдразакова

Решение дирекции культурного учреждения Вероны подверглось давлению со стороны Минкульта и определенных политиков, заявил экс-депутат Вито Коменчини

Редакция сайта ТАСС

Ильдар Абдразаков © Сергей Шахиджанян/ ТАСС

РИМ, 12 ноября. /ТАСС/. Итальянское политическое движение "Народ Венето" во главе с экс-депутатом Вито Коменчини подало в прокуратуру жалобу по поводу дискриминации в отношении российского оперного певца Ильдара Абдразакова. Ранее дирекция "Арены ди Верона" отстранила его от участия в давно запланированной постановке оперы "Дон Жуан" на сцене Филармонического театра Вероны.

"Мы подали жалобу, поскольку считаем, что правоохранительные и судебные органы должны расследовать подобные случаи очевидной дискриминации, если не преследования", - сказал Коменчини корреспонденту ТАСС. Он убежден, что решение дирекции культурного учреждения Вероны подверглось давлению со стороны Минкульта и определенных политиков. В поданной жалобе содержатся отсылки к статьям итальянского законодательства, касающимся расовой и религиозной дискриминации и цензуры.

Известно, что отмены выступления всемирно известного певца добивалась лично заместитель председателя Европарламента Пина Пичиено, которая существенно способствовала отмене концерта Валерия Гергиева минувшим летом в Казерте. Ранее политик, связанная с украинскими ассоциациями в Италии и российскими оппозиционными группами, уже помешала выступлению Абдразакова в Неаполе.

Она, а также итальянский сенатор, лидер партии "Действие" Карло Календа добились отмены публичной лекции итальянского социолога и публициста профессора Анджело д'Орси под названием "Русофильство и русофобия - правда" в Турине. Это вызвало такой резонанс и критику, что мероприятие, в котором заявлено также участие работающего в Луганске итальянского журналиста Винченцо Лоруссо, автора книги о русофобии в Италии, удалось перенести на другую площадку. Оно должно состояться вечером 12 ноября.